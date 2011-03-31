Сегодня в Москве на Триумфальной площади усилены меры безопасности, площадь оцеплена, полиция готовится к проведению несанкционированной акции оппозиции.



За девять часов до начала несанкционированной акции оппозиции полиция приступила к оцеплению Триумфальной площади. На всех улицах, которые прилегают к площади, сотрудники ГАИ запретили парковку автомобилей. В районе Триумфальной площади много сотрудников правоохранительных органов, сотрудников ГАИ, полицейские машины припаркованы на Тверской улице в два ряда, передает Интерфакс.