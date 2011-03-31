Штат администрации президента России в ближайшее время будет сокращен

В ближайшее время будет сокращена штатная численность администрации президента России, об этом заявил помощник президента Аркадий Дворкович.



По словам А.Дворковича, помощники президента и начальники управлений уже получили соответствующее указание президента РФ Дмитрия Медведева. А.Дворкович подчеркнул далее, что снижение численности сотрудников администрации не повлияет на введение должностей инвестиционных уполномоченных в федеральных округах.



А.Дворкович также сообщил, что назначать инвестиционных уполномоченных в федеральных округах России будет Дмитрий Медведев, и уже с мая 2011 года они будут будут работать в аппаратах полномочных представителей главы государства, оказывая помощь компаниям в реализации инвестпроектов. С мая также будет работать мобильная приемная президента, для чего уже сейчас во все регионы направляются специально назначенные сотрудники администрации.



Напомним, о введении института инвестиционных уполномоченных в федеральных округах России президент России Дмитрий Медведев заявил 30 марта на заседании комиссии по модернизации в Магнитогорске.



