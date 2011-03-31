Пластические хирурги назвали топ-10 самых популярных операций

Общество пластических хирургов США составило рейтинг самых популярных процедур пластической хирургии.

По словам американских врачей, приведенные в рейтинге касаются Соединенных Штатов.

Они отметили, что популярность и порядок в рейтинге пластических операций во всем мире аналогичен. Данные приводятся за 2010 год, сообщает MIGnews.com.

На первом месте рейтинга - аугментация (маммопластика). В 2010 году в США было проведено 296203 операций. На втором - коррекция формы носа (ринопластика) - проведена 252261 операция. 3-е место - подтяжка век (блефаропластика). Сделано 208764 операций.

Далее в списке пластических хирургов - липосакция. 203106 операции проведено по удалению жировых отложений в проблемных зонах.

Пятое место в списке занимает пластика живота (абмдоминопластика) - 116352 операции; шестое - подтяжка лица (ритидэктомия). В прошлом году сделано 112955 операций. По подтяжке груди проведена 89931 операция. Восьмую позицию рейтинга занимает дермабразия — механическая очистка верхнего слоя кожи. В 2010 году было проведено 68636 операций.

В 2010 году было проведено 42433 операции по поднятию линии лба - девятое место. Замыкает ТОП-10 самых популярных процедур пластической хирургии - пластика ушных раковин (отопластика). В 2010 году с США проведено 29828 операций.