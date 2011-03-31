Глава Федеральной службы по финансовым рынкам Миловидов ушел в отставку

Глава Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Владимир Миловидов подал заявление об отставке. На его должность предложена кандидатура замминистра финансов России Дмитрия Панкина. Об этом заявил в четверг глава Минфина Алексей Кудрин. «Миловидов написал заявление об отставке, что касается кандидатуры Панкина, то я ее и внес», - цитирует Кудрина РИА «Новости». Владимир Миловидов возглавил кафедру «Международные финансы» МГИМО, созданную 7 февраля.