Церковь: Пророчества о конце света в 2012 году не имеют отношения к христианству

Пророчества о наступлении "конца света" в 2012 году не имеют никакого отношения к христианству, заявил председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда.



По его словам, "с точки зрения христианского мировоззрения, любой человек, который называет дату "конца света", скажем так, много на себя берет". Об этом Легойда заявил в прямом эфире радиостанции "Говорит Москва". Представитель Русской Православной Церкви отметил, что такой человек "находится вне евангельской логики, передает Вести.ру. Ведь, согласно Священному Писанию, о сроках конца света "не знает никто: ни ангелы на небе, ни Сын, но только Отец". В частности, об этом говорится в Евангелии от Марка, в главе 13.