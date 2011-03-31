В Приморском крае проходят тренировки по эвакуации населения региона. При этом никакой радиационной угрозы для жителей из-за аварий на АЭС в Японии нет. Радиационный фон остается в норме.



Об этом сообщил губернатор Приморья Сергей Дарькин. По его словам, закон требует, чтобы все силы были мобилизованы, в том числе проведены тренировки по эвакуации всего населения региона. "По всем нашим расчетам, никакой радиационной угрозы по всей территории Приморского края нет. Мы вместе со специалистами сделали прогнозы, которые говорят о том, что последствий аварии на «Фукусиме-1» в нашем крае не ожидается. Вместе с тем мы продолжаем ежесуточно мониторить ситуацию, в некоторых случаях ежечасно. Радиационный фон остается в норме", - цитирует Дарькина "Интерфакс".



По словам губернатора, от населения не будут скрывать факт повышения уровня радиации. "Говоря по-простому, сейчас не 1986 год, не Чернобыль. Никто не будет скрывать, если есть какая-то радиационная угроза". Во вторник, 29 марта, стало известно, что в Приморье обнаружены частицы радиоактивного йода, специалисты утверждают, что его уровень не представляет угрозы здоровью.