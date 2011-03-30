Поклонники несут цветы к дому Людмилы Гурченко

К дому великой актрисы в Трехпрудном переулке многочисленные поклонники таланта Людмилы Гурченко несут живые цветы. У подъезда ее дома, помимо поклонников артистки, дежурят журналисты.



Легендарная актриса скончалась сегодня от сердечного приступа.



Несколько минут назад тело Людмилы Гурченко увезла карета "скорой помощи", сообщает РИА "Новости".



Соседи вспоминают Людмилу Марковну как светлого и доброго человека.



"Она всегда здоровалась первой и была очень общительной. Мы часто сталкивались с ней в подъезде, и она всегда улыбалась", - рассказал один из соседей Людмилы Марковны.



"Гурченко никогда не жаловалась на здоровье, но после недавнего случая, когда она поскользнулась на улице и что-то себе сломала, она явно плохо себя чувствовала", - добавляет еще один житель дома.