Госнаркоконтроль в Новосибирске вводит киноцензуру

Сотрудники новосибирского управления ФСКН решили запретить ряд художественных фильмов, в число которых попали "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и "На игле" в рамках борьбы с пропагандой наркотиков.



Наркополицейские потребовали от телекоммуникационной компании "Сибирские сети" удалить указанные ленты со своего портала. Аналогичные представления были направлены еще трем интернет-провайдерам, сообщает "Эхо Москвы". В своем решении Госнаркоконтроль руководствовался статьей Административного кодекса, касающейся пропаганды наркотико.