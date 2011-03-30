Последняя операция стала для Гурченко роковой

Медики считают, что последняя операция, которую совсем недавно перенесла Людмила Гурченко, стала для нее роковой. По мнению специалистов, общий наркоз плохо отразился на сердце 75-летней актрисы.



Некоторое время назад Людмила Марковна сломала шейку бедра, когда гуляла во дворе своего дома с собаками. Тяжелый перелом потребовал хирургического вмешательства под общим наркозом.



- Столько операций подряд перенести - это всегда очень серьезно, - цитирует Life News слова врачей, - а для человека ее возраста любая нагрузка на сердце - смертельный риск.



Людмила Гурченко скончалась сегодня от сердечного приступа. Актриса схватилась за сердце, а затем потеряла сознание. Перед этим она успела сказать, что ей очень больно и трудно дышать. Когда в дом Людмилы Марковны прибыли медики, сердце великой актрисы уже не билось.