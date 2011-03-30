Дмитрий Медведев выразил свои соболезнования семье Людмилы Гурченко

Президент России Дмитрий Медведев выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким актрисы Людмилы Гурченко и назвал ее смерть невосполнимой утратой для всей отечественной культуры.



"Людмила Гурченко была по-настоящему народной артисткой, любимой многими жителями нашей страны. Ее обаяние, яркий, многогранный талант, мастерское владением профессией позволили создать в театре и кино незабываемые образы", - написал, в частности, глава государства в телеграмме соболезнований.



"Людмилы Гурченко больше нет с нами, но остались ее добрые роли и светлая память о ней", - говорится в телеграмме.



Соболезнования близким Людмилы Гурченко выразил также премьер-министр России Владимир Путин.