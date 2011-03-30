Медики 30 минут пытались заставить сердце Людмилы Гурченко биться вновь

Бригада скорой помощи добиралась до дома легендарной актрисы 21 минуту - московские пробки помешали врачам прибыть раньше. Когда они вошли в квартиру, сердце Людмилы Гурченко уже не билось. Но еще 30 минут медики пытались запустить его вновь.



- Реанимационные мероприятия проводились 30 минут, - цитирует слова врачей Life News. - После этого все действия уже не имеют смысла - у человека умирает мозг.



Скорую помощь вызвал муж Людмилы Гурченко Сергей Сенин. По его словам, Людмила Марковна схватилась за сердце, а затем потеряла сознание.