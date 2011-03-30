Из Ливии эвакуировано 48 россиян

Посольство РФ в Триполи эвакуировало в среду из Ливии 107 человек, в том числе 48 россиян. Кроме граждан России, территорию Ливии покинули граждане СНГ и Болгарии.



"В рамках продолжающейся эвакуации российских граждан, изъявивших желание покинуть Ливию, автоколонной посольства России из Триполи на тунисскую территорию вывезены 107 человек, включая 48 соотечественников и 59 граждан Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Болгарии. Колонна прибудет в аэропорт на остров Джерба, откуда сегодня поздно вечером всех эвакуированных планируется доставить в Москву самолетом МЧС России", - сообщает МИД РФ.