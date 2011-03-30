Причина смерти Людмилы Гурченко - сердечный приступ

Медики считают, что причиной смерти Людмилы Гурченко стала острая сердечная недостаточность. Врачи говорят, что у Людмилы Марковны давно были проблемы с сердцем - сказались перенесенные ей многочисленные операции.



Вызов из дома актрисы в Трехпрудном переулке на "03" поступил в 18.48, неотложка ехала 21 минуту - в центре сейчас пробки, сообщает Life News. Когда врачи добрались до пациентки, она была уже мертва.