Умерла Людмила Гурченко

Великая актриса скончалась у себя дома в возрасте 75 лет после тяжелой болезни. Народной артистки СССР Людмилы Гурченко не стало сегодня днем.



- Людмила Марковна умерла у себя дома, - рассказал Life News источник в медицинских кругах столицы. - Ее смерть констатировала прибывшая на вызов бригада скорой помощи.



Незадолго до смерти с неповторимой актрисой случилось несчастье. Гуляя с собаками во дворе своего дома в Трехпрудном переулке, она поскользнулась, упала и сломала шейку бедра.