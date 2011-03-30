На заседании в среду комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики Медведев назвал инвестиционный климат в России «очень плохим».



«В этом году условия для ведения бизнеса для многих относительно небольших компаний не улучшились, а, скорее, даже ухудшились по вполне понятным причинам. Они известны: были повышенные обязательные страховые взносы, в большинстве регионов возросли платежи за электроэнергию, это наложилось на рост цен и на некоторые другие продукты экономики», – констатировал президент.



«Коррупция остается фактором, который влияет на общеэкономическую ситуацию. Хватка коррупции не ослабевает, она держит за горло всю экономику», – подчеркнул глава государства.