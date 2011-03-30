Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков заявил, что резкое повышение акцизов на алкоголь может привести к нежелательным последствиям.



"Резко повышать опасно. Могут активно заняться тем, чем занимались раньше - самогоноварением", - сказал Зубков в среду, комментируя журналистам инициативу Минфина об увеличения акцизов на алкоголь.



При этом он отметил, что не увеличивать эти акцизы также нельзя, потому что сейчас в России крепкие алкогольные напитки остаются одними из самых дешевых в мире, пишет Газета.ру.



Согласно Налоговому кодексу, акциз на алкоголь должен увеличиться в 2012 году на 10%, до 254 рубля, а в 2013 году - до 280 рублей за литр. Однако Минфин рекомендует поднять с 1 января 2012 года ставку уже до 277,2 рубля, с 1 июля 2012 года - до 462 рубля, затем с 2013 года - до 693 рубля, а с 2014 года - до 900,9 рубля. После чего с 0,5 литра водки акцизов в бюджет будет идти 180 рублей против 46,2 рубля в настоящее время.