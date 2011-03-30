Зубков требует убрать с прилавков редис из Израиля

Во время рабочей поездки по Ставропольскому краю первый вице-премьер Виктор Зубков потребовал убрать с прилавков магазинов израильский редис. Также недовольство Зубкова вызвали импортная картошка и морковь.



Посетив супермаркет «Опт торг Пятигорск», Зубков заявил:



«В общем-то хороший магазин. Что плохо? Редис израильский, картошка египетская, морковь – написано, что импортная, но из какого государства, не написали, яблоки – по 100 рублей за килограмм».



«Это все должно быть местное. Мы должны убрать все, что я сказал», – распорядился Зубков.