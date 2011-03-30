Из-за ремонта путей на Ярославском направлении отменяют электрички

47 электричек отменяются на Ярославском направлении Московской железной дороги в апреле. МЖД рекомендует пассажирам на этот период выбирать другие виды транспорта.



В период с 4 по 27 апреля не будут ходить 47 электричек – на участках от Москвы до станций Мытищи, Пушкино, Болшево, Софрино, Сергиев Посад. Зелёный Бор, Фрязино и Монино. Это связано с необходимостью капитального ремонта путей. В МЖД обещают, что работы будут проводиться в минимально возможные сроки и приносят свои извинения за неудобства.