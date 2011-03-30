Социологи назвали самую выгодную профессию в России

Названа самая выгодная профессия в России - в некоторых регионах оклад этих специалистов превышает доход "обычных" граждан более, чем в два раза.



Как оказалось, выгоднее всего в России работать чиновником. В рейтинге, составленном экспертами аудиторской компании, первое место по зарплате занимают чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа. Их средний ежемесячный доход составляет 108 720 рублей. При этом средняя зарплата в регионе всего 47 967 рублей, то есть почти в 2,3 раза меньше.



В Архангельской области, которая стала лидером списка, чиновник получает 59 406 рублей, его земляки довольствуются 23 507 рублями в месяц. Даже самые небогатые чиновники, работающие в Кабардино-Балкарии, со своими 17 434 в месяц на 45% богаче остальных среднестатистических жителей региона.



Интересно, что при этом Москва замыкает составленный рейтинг, так как в столице разрыв в доходах составляет лишь 9%, пишут "Новые Известия". Объясняется это тем, что в городе расположены ведущие офисы отечественных и мировых компаний, и оклады сотрудников там крупнее, чем в целом по стране. Средний показатель московской зарплаты составляет 47 884 рублей в месяц. Так что чиновники не сильно выделяются на общем фоне со своими 52 365 рублями в месяц.