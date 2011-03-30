Автор пародий на Никиту Михалкова жалуется в YouTube на YouTube (ВИДЕО)

Блогер Дмитрий Иванов не так давно разместил несколько роликов-пародий на фильмы и деятельность Никиты Михалкова. Но на прошлых выходных хостинг YouTube удалил их с пометкой "за нарушение условий размещения".



Администрация YouTube восстановила удаленные в прошедшие выходные "из-за несоответствия правилам" сервиса ролики, содержащие пародии и критику видеоблога Никиты Михалкова, сообщила РИА Новости пресс-служба Google. "Ролики пользователя kamikadzedead были удалены ошибочно и сейчас уже восстановлены", - заявил представитель пресс-службы Google.