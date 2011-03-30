Продается спортивный комплекс в Кировской области

Продается многофункциональный спортивный комплекс в г.Белая Холуница Кировской области (960 км от Москвы).

Комплекс располагается на участке 9,6 га в великолепном сосновом бору на берегу большого водохранилища рядом с действующим горнолыжным курортом «Грейт-Филд» (www.great-field.ru) .

В состав входят: 2-х этажный закрытый спортивный корпус для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, теннисом, общей площадью 1378 м2, сауна, тренажерный зал, хоккейная коробка, лыжная трасса, асфальтовая дорожка в лесу для лыжероллеров, роликов и бега, трибуны, гараж и пр. Имеются большой песчаный пляж, площадки для пляжного волейбола и картинга. В наличии вся инфраструктура.

Прекрасное место для создания спортивной базы, санатория, базы отдыха или частного рекреационного объекта.

Стоимость – 7 млн. рублей. Телефон: +7 922 6680077.