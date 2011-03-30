В Домодедово задерживают за провоз iPhone и iPad 2

В аэропорту Домодедово были задержаны нескольких пассажиров, прилетевшие рейсом из Вашингтона. У них были изъяты недекларированные компьютеры iPad 2 и телефоны iPhone.

Как говорится в сообщении Федеральной таможенной службы, "пассажиры заявили об отсутствии у них товаров, подлежащих обязательному декларированию. При этом в чемоданах у мужчин были найдены 18 электронных устройств бренда Apple, в том числе мобильные телефоны, планшетные компьютеры iPad 2 и MacBook на общую сумму около 16 тысяч долларов". Напоминаем, что товары, ввозимые на территорию Россию на сумму свыше €1,5 тыс., облагаются таможенной пошлиной и подлежат обязательному письменному декларированию.

По данному факту возбуждено несколько административных дел по статье «недекларирование товаров», пассажирам грозит штраф до двукратного размера стоимости товаров либо конфискация предметов.