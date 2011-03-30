Артем Чайка, сын генпрокурора России, пойдет на допрос по делу о казино

Главное следственное управление СК РФ по Московской области допросит сына генерального прокурора Артема Чайку в рамках расследования уголовного дела об организации незаконного игорного бизнеса.



Об этом сообщила сегодня официальный представитель ГСУ Ирина Гуменная. Ранее "Аргументы недели" сообщали, что имя сына генпрокурора Юрия Чайки Артема фигурирует в показаниях засекреченного свидетеля по делу о подпольных казино Московской области. Из оглашенных в среду в Серпуховском городском суде показаний засекреченного свидетеля следует, что координатором между прокурорами и бизнесменом Иваном Назаровым выступали представители Артема Чайки, сына генпрокурора Юрия Чайки.