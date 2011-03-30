Генпрокуратура: Частично ответственность за летние пожары несет Рослесхоз

Генеральная прокуратура РФ считает, что, по крайней мере, часть ответственности за летние пожары 2010 года лежит на Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхозе).



Прокуратура считает, что Рослесхоз не обеспечивал необходимую очистку леса от загрязнения, не занимался строительством и содержанием дорог противопожарного назначения, не готовил посадочные площадки для вертолётов и самолётов. В адрес руководителя Рослесхоза внесено представление об устранении выявленных нарушений, передает РСН.