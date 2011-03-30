Стихотворение про Медведева и Путина не выпустили в эфир "Дождя"
30 марта 2011, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
Писатель Дмитрий Быков огорчен тем, что его стихотворение "Двуглавое", посвященное Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, не прозвучало в эфире канала "Дождь" в исполнении актера Михаила Ефремова.
"Надеюсь, впредь нам удастся договориться о пределах свободы, которое может позволить себе телевидение, пусть даже и интернетное, - рассказал писатель "Новой газете", - если нет, надеюсь, для «поэта и гражданина» (так называется программа, в которой стихи Быкова читает М.Ефремов - "АН") найдутся другие ниши. В крайнем случае, будем с Ефремовым читать друг другу".
Ранее гендиректор канала Наталья Синдеева написала в Фейсбуке, что стихотворение не пошло в эфир потому, что в нем есть фразы, которые могут обидеть не политика, но человека.