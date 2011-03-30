Фигуристка из Венгрии попала в Боткинскую больницу с отравлением

Пятикратная чемпионка Венгрии, фигуристка Нора Хоффманн, которая катается в паре с Максимом Завозиным, оказалась в Боткинской больнице с кишечной инфекцией.

В Москве 25-летняя фигуристка Нора Хоффманн тренируется вместе с фигуристом Максимом Завозиным - американцем русского происхождения. Ей стало плохо прямо на катке, сообщает lifenews.ru. Ее увезли на скорой в больницу им.Боткина. Врачи поставили ей диагноз "отравление". Помимо неизвестной кишечной инфекции, медики подозревают у фигуристки острый панкреатит.