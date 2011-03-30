В префектуре ЦАО Москвы работает следствие

В префектуре ЦАО Москвы проходят следственные мероприятия по ранее возбужденным уголовным делам, заявил пресс-секретарь префекта Павел Большунов.



Как рассказал Интерфаксу Большунов, следователи знакомятся с документами, а также проводят опросы сотрудников префектуры по поводу деятельности управляющих компаний. "Префект Сергей Байдаков дал распоряжение оказывать следственной группе максимальное содействие", - сказал Большунов. Следственные мероприятия ведутся в здании на улице Марксистской, 24, а также в управах двух районов ЦАО - Басманном и Арбате.