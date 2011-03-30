Горбачев отметит 80-летие в окружении звезд мировой сцены (ВИДЕО)

Сегодня в Лондоне на праздновании 80-летия Михаила Горбачева в Альберт-холле не будет, разве что, только королевской семьи. Лара Фабиан, Ширли Бэсси, Дмитрий Хворостовский, Адрей Макаревич - это еще неполный список гостей.

Экс-президента СССР, лауреата Нобелевской премии мира Михаила Горбачева приедут поздравить с 80-летием мировые знаменитости. Они выступят с поздравлениями и своими песнями: Брайан Ферри, Кэтрин Дженкинс, Лара Фабиан, Ширли Бэсси, Дмитрий Хворостовский, экс-участница группы Spice Girls Мел Си, а также Лондонский симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева.



Легендарные The Scorpions выступят с символичной песней "Ветер перемен" (Wind of Change), которая широко ассоциируется с падением коммунизма в Восточной Европе. Среди российских музыкантов, которые подтвердили свое участие в гала-концерте - Андрей Макаревич, Игорь Крутой и коллектив "Хор Турецкого". Вести концерт будут известные актеры и общественные деятели Шэрон Стоун и Кевин Спейси.

Среди политиков-приглашенных гостей в списках значатся германский канцлер Ангела Меркель, бывшие премьер-министры Великобритании, Франции и Германии Джон Мейджор, Мишель Рокар и Герхард Шредер, бывший губернатор Калифорнии и звезда экрана Арнольд Шварценеггер, мэр Лондона Борис Джонсон и еще несколько десятков государственных деятелей со всего мира. Королевская семья отклонила приглашение. Елизавета сообщила, что у нее на 30 марта уже назначены другие мероприятия.