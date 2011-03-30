Сын генпрокурора Чайки может быть замешан в деле о подпольных казино

Имя генпрокурора Юрия Чайки Артема фигурирует в показаниях засекреченного свидетеля по делу о подпольных казино Московской области, сообщают средства массовой информации.

По данным газеты "Коммерсант", из оглашенных в среду в Серпуховском городском суде показаний засекреченного свидетеля следует, что координатором между прокурорами и бизнесменом Иваном Назаровым выступали представители Артема Чайки, сына генпрокурора Юрия Чайки.

Некто Николаев рассказал о возможной причастности Артема Чайки к делу о подпольных казино. Однако официальный представитель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева заявила по этому поводу изданию, что "вряд ли бред анонимных заявителей нуждается в каких-либо комментариях".

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что предполагаемый организатор подпольных казино Иван Назаров обратился через Интернет к руководству РФ с просьбой обеспечить справедливое рассмотрение дела.

Автор обращения считает себя "жертвой политической борьбы двух уважаемых силовых ведомств". При этом Назаров отмечает, что если его вина будет доказана, он готов предстать перед судом и понести наказание.