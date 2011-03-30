Геннадий Онищенко предлагает запретить курение на остановках. Человек, который курит в местах массового скопления людей, должен понимать, что наносит вред всем тем, кто рядом, заявил глава Роспотребнадзора.



"На остановках курильщик наносит вред и оскорбление тем, кто стоит рядом. Если он ушел в сторону, можно дать ему шанс прокурить. Очевидная вещь - нужен запрет на курение на трибунах стадионов, где курильщик находится в ограниченном пространстве, и рядом с ним страдают люди", - сказал главный санитарный врач РФ. В качестве примера глава Роспотребнадзора привел ряд стран Запада и Юго-Восточной Азии, где действуют жёсткие ограничения на курение, передает РСН.