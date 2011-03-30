Ограбление по-армянски: полицейский задержан за попытку обчистить банк

В Ереване в банке с поличным был задержан капитан полиции Артур Акопян, который является начальником отделения охранной патрульной службы полиции административного района Норк-Норк.



В полицию поступило сообщение из отделения "Конверс банка": ворвался вооруженный человек, который намеревается совершить ограбление. Находясь в отделении банка, злоумышленник произвел 2-3 выстрела.



Преступник был нейтрализован силами полиции и получил телесные повреждения. В отделении банка был обнаружен пакет с крупной суммой денег, а также пистолет "Макаров", сообщает 1in.am. Позже выяснилось, что преступником оказался капитан полиции Артур Акопян, который является начальником отделения охранной патрульной службы полиции административного района Норк-Норк.