Объявлен розыск террористки, прилетевшей из Сургута для совершения теракта

В Москве разыскивается некая Виктория Сырбу, 1990 года рождения, которая во вторник в 18.10 прилетела из Сургута в столичный аэропорт Внуково.

«В розыск в Москве, как предполагаемая террористка, объявлена Приметы подозреваемой: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные прямые, славянской внешности, одета в черное длинное пальто», - сообщают службы. Информация о террористке передана во все отделения милиции Москвы.