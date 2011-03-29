Владимир Сливяк, сопредседатель международной экологической организации "Экозащита", говорит о вероятности того, что выбросы радиации с японской АЭС приближаются к чернобыльским показателям.



По его словам, последние данные свидетельствуют о том, что радиация с аварийной АЭС "Фукусима-1" распространилась по всему миру и худшие прогнозы о ситуации на японской АЭС сбываются.



Владимир Сливяк сказал: "Пока нет конкретных цифр, нет оснований говорить о количестве выбросов в окружающую среду. Но следы радиации найдены в США, приходили сведения из Швеции и Исландии, не говоря уже о Китае и Южной Корее, расположенной неподалеку от места аварии на АЭС в Фукусиме. Таким образом, радиация облетела вокруг всего земного шара". Вот теперь радиация обнаружена в Приморье и Белоруссии.



Эколог считает, что японское правительство совершает преступление, скрывая любые данные о масштабах аварии на АЭС. Ведь при выбросах радиации в окружающую среду в зоне наивысшего риска находятся прежде всего беременные женщины, от воздействия радиации страдают дети и люди преклонного возраста.



Он напомнил, что радиация страшна различными заболеваниями, в частности, онкологией. Хотя период полураспада радиоактивного йода составляет восемь дней, но полностью безопасным он становится только через 80 дней, пишет Газета.ру.