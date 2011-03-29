Набиуллина против повышения налогов на имущество и на потребление

Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина против идеи повышения налоговой нагрузки, так как налоги на имущество и на потребление дадут не более 2% прироста к бюджету - это "все, что мы можем выиграть".



На совещании у премьер-министра Владимира Путина с экспертами по доработке "Стратегии-2020" Эльвира Набиуллина заявила: "Если мы говорим о возможности повышения налогов для достижения бездефицитного бюджета, то мы должны осмыслить последствия для экономического роста. На мой взгляд, у нас такой возможности повышать общие налоги нет". Она продолжила - налоги, связанные с имуществом, потреблением принесут где-то около 2%, "это все, что мы можем выиграть".



Министр считает, что повысить налоги и пополнить бюджет возможно только за счет налога на добычу природных ресурсов, передают РИА Новости.