Для каждого округа Москвы необходимо разработать программу развития - Собянин

Для каждого административного округа Москвы необходимо разработать программу развития, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Зеленоградского административного округа.



Столичный градоначальник сказал: "Мы собрались, чтобы выработать проекты и программу развития каждого округа, в котором рассматриваются различные темы, начиная от жилищного строительства и заканчивая строительством объектов инфраструктуры. Нам необходимо создать комплексное развитие по каждому округу".



Сергей Собянин отметил, что программы должны предусмотреть мероприятия по улучшению качества жизни, благоустройству округов, а также развитие сфер здравоохранения и образования. По словам столичного мэра, планы необходимо сформировать на 2012-2016 годы, определившись "с приоритетными инвестпрограммами, которые будут реализованы по отдельным округам", а затем необходимо будет внести соответствующие поправки в бюджет Москвы, передает РИА Новости.