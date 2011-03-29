В Приморье и Белоруссии обнаружены радиоактивные частицы йода из Японии

В Приморье и Белоруссии сегодня обнаружены частицы радиоактивного йода с японской аварийной АЭС в Фукусиме. Об этом сообщили начальник Примгидромета Борис Кубай и представитель Минприроды Белоруссии Мария Герменчук.



Начальник Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет) Борис Кубай рассказал, что в суточных пробах воздуха выявлены следы радиоактивного йода-131. По его словам, концентрация йода "более чем в 100 раз ниже допустимого уровня, поэтому не представляет угрозы для здоровья людей".



В свою очередь, Мария Герменчук, представитель Минприроды Белоруссии подтвердила, что в стране были обнаружены следы радиоактивных загрязнений, так же как и в России, и в странах Евросоюза, однако сейчас "эти уровни крайне низкие и не могут идти в сравнение с теми уровнями, которые были зафиксированы в 1986 году", (во время ЧП на Чернобыльской АЭС - АН).