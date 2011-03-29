Правительство Собянина разработает новую стратегию развития Москвы

Правительство Москвы, сформированное мэром города Сергеем Собяниным, разработает новую стратегию социально-экономического развития Москвы до 2025 года. Работу над стратегией развития российской столицы начали в 2007 при бывшем главе мегаполиса Юрии Лужкове, ее планировалось утвердить в 2009 году. Из-за финансово-экономического кризиса было решено дождаться стабилизации экономических условий.

В настоящее время ситуация в основных отраслях экономики Москвы стабилизировалась. Новые городские власти приступят к разработке стратегии. На эту цель в 2011 году предполагалось направить 52 миллиона рублей, но в связи с полной переработкой документа, эта сумма, будет увеличена, сообщает Интерфакс.

Ожидается, что окончательный вариант стратегии развития Москвы до 2025 года будет утвержден к концу 2012 года.