В Ингушетии Доку Умарова не опознали среди убитых боевиков

Главарь бандформирований Доку Умаров не опознан Доку Умаров. Умарова не опознали лично знакомые с главарем кавказских бандитов. В настояще время изымаются фрагменты для проведения генетической экспертизы. Окончательный ответ дадут исследования.

Источник в силовых структурах, работающий на месте спецоперации в Ингушетии сообщил, что результаты экспертизы могут быть получены не ранее, чем через неделю, передает РИА Новости.

Сегодня ряд СМИ сообщили, что накануне в ходе спецоперации в Ингушетии, возможно, был уничтожен лидер бандподполья на Северном Кавказе Доку Умаров. По предварительным данным, среди убитых боевиков, числятся люди из охраны Умарова.