Транспортное сообщение между Зеленоградом и Москвой улучшится через 3-4 года

На встрече с жителями Зеленограда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие 3-4 года транспортное сообщение между Зеленоградом и Москвой намного улучшится.



Сергей Собянин заявил, что из Москвы в Зеденоград планируется построить отдельную железнодорожную ветку, а затем будет рассматриваться вопрос и о строительстве линии метро: "В перспективе будем планировать легкое метро, но не сейчас", передает Интерфакс.