Кабинет мэра Москвы Сергея Собянина на Тверской, 13 ждет грандиозный ремонт

В Москве в здании мэрии на Тверской, 13 в ближайшее время будет проведен ремонт рабочих помещений. Пресс-секретарь столичного градоначальника Гульнара Пенькова сообщила, что в одном из залов заседаний проведут работы по установки современных технических средств связи.

По ее словам, реконструкция здания мэрии вызвана необходимостью создания современного ситуационного центра. Новое оборудование позволит оперативно проводить рабочие совещания в формате видеоконференций с главами префектур и управ города, сообщает Интерфакс. Пенькова рассказала, что в рабочем кабинете мэра Москвы Сергея Собянина проведут современные линии связи и установят новое техническое оборудование.

В мэрии подобные работы не проводились 50 лет.