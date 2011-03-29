В Свердловской области собираются строить подземные АЭС

В Свердловской области планируют строить атомные электростанции под землей, об этом сообщается на сайте правительства Свердловской области.



Авторы проекта считают, что основными достоинствами подземных АЭС являются "беспрецедентная экологическая безопасность и возможность быстрого выведения их из эксплуатации". По вопросу оценки перспектив строительства подземных АЭС в Екатеринбурге уже прошли экспертные слушания.



В свою очередь, в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области сообщили, что сейчас говорить о сроках строительства подземных АЭС рано, так как окончательное решение по реализации этого проекта на Среднем Урале пока не принято.



Между тем, в программе экономического развития области говорится, что до 2020 года планируемое потребление объёмов генерации в регионе достигнет тринадцати тысяч мегаватт, для этого необходимо найти дополнительные источники энергии, которыми и должны стать подземные АЭС, передает РИА Новости.