Москвичам не будут навязывать универсальную электронную карту. Председатель Мосгордумы Владимир Платонов сегодня пояснил, что никто не может заставить жителей столицы взять карточку - УЭК - и пользоваться.

По словам Платонова, у каждого гражданина осталось право стоять в очереди. Глава Мосгордумы отметил, что получение универсальной электронной карты москвичам никто навязывать не будет, а человек, уже получивший УЭК, может при желании от нее отказаться.

Начальник Департамента информационных технологий Ермолаев сообщил, что карточка будет содержать минимум информации. С помощью универсальной электронной карты будет обеспечиваться ввод в информационные базы отдельных ведомств. "Никакой универсальной базы не создается", - отметил он.