В Петербурге сотрудники полиции подозреваются в получении взяток в 2,5 млн. руб.

В Санкт-Петербурге сотрудники целого подразделения городской полиции подозреваются в получении взяток на сумму 2,5 миллиона рублей.

Как передает "Эхо Москвы", по данным пресс-службы Главного Следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу, в получении взяток подозревают девять сотрудников 4 отдела Центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе начальник подразделения Сергей Кутузов и его заместители.

По версии следствия, правоохранители брали взятки с предпринимателей в ходе проверок исполнения административного законодательства. Причём каждый месяц они в обязательном порядке отдавали определённую сумму своему начальнику.