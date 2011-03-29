Медведев: Боевики, не сложившие оружие, будут уничтожены

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня заявил, что все боевики, кто не сдастся, будут уничтожены. На встрече с первым заместителем директора ФСБ РФ Сергеем Смирновым глава государства поручил силовикам продолжать операции против боевиков и продолжать меры по уничтожению бандподполья с учетом того, что еще есть проблемы на территории кавказских республик.

По словам Медведева, работу нужно доводить до конца, чтобы каждый бандит понимал: его судьба - в его собственных руках. "Он или прекращает сопротивление, или он продолжает свою преступную деятельность, и в этом случае он будет уничтожен", - подчеркнул президент.

Дмитрий Медведев высоко оценил действия сотрудников правоохранительных органов, проводивших спецоперацию в Ингушетии, передает РИА Новости. Накануне в Сунженском районе Ингушетии в ходе спецоперации уничтожено сразу 17 боевиков и задержаны двое подозреваемых по делу о теракте в московском аэропорту "Домодедово".

По неофициальным данным, среди убитых бандитов, возможно, и главари бандподполья, в том числе Доку Умаров.

Президент РФ дал указание оказать всю необходимую помощь семьям погибших в ходе спецоперации в Ингушетии сотрудников ФСБ.