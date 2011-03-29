УВД комплекса «Байконур» перешло на усиленный вариант несения службы

Запуск космического корабля «СОЮЗ-ТМА-21», который доставит на орбиту космонавтов, намечен на 5 апреля 2011 года с космодрома «Байконур».

Личный состав УВД МВД России комплекса «Байконур» перешел на усиленный вариант несения службы, задействован в обеспечении общественной безопасности и правопорядка при проведении предстартовых мероприятий и пуска пилотируемого корабля «Союз-ТМА 21», сообщил "Аргументам.ру" представитель пресс-службы УВД МВД России комплекса «Байконур» Найзабек Есентаев.

Ежедневно сотрудники УВД осуществляют охрану порядка и безопасности на комплексе, но на сегодняшний день особое внимание уделяется Гагаринскому старту, с которого произойдет запуск.

Сотрудники правоохранительных органов проводят рейды, обеспечивающие безопасность кабельных потернов и колодцев, которые осуществляют прием и передачу сигналов связи между всеми площадками комплекса.