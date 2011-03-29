В России будут введены степени террористической угрозы

В самое ближайшее время в Государственной Думе будет рассматриваться Закон о введении степеней террористической угрозы. Об этом заявил заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза

Белоруссии и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью,

член Комитета Государственной Думы России по безопасности Алексей

Розуван на совместном заседании Комиссии Парламентского Собрания по

безопасности, обороне и борьбе с преступностью и профильных комитетов

(комиссий) палат Национального собрания РБ и Федерального Собрания РФ по

совершенствованию законодательства в сфере безопасности Союзного

государства.

По его словам, именоваться данные степени будут как повышенная, высокая

и критическая. В первом чтении данный законопроект был рассмотрен ранее,

через две же недели будет второе чтение.

Суть данного законопроекта, по словам Алексея Розувана- в том, что он-

рамочный, он дает право Президенту издать указ, который определит

обязанности всех органов исполнительной власти снизу доверху в отношении

того, что они должны делать на местах при введении той или иной степени

общественной опасности.

"Учитывая недавние события в Домодедово, появилось основание очень

серьезно подумать еще раз над тем, какие требования должны быть к

органам исполнительной власти (для предотвращения террористической

опасности- ред.)",- отметил парламентарий.

"Речь ведь идет сегодня не только об аэропортаж, о железнодорожных

вокзалах, а вообще о местах массового скпления людей",- добавил он.

"Меры предупредупреждения, когда речь идет о терроризме, должны быть

какие-то специальные. Ведь если подходить к человеку, представиться

"сержант Петров" и потребовать предъявить документы, то не всегда будет

достигнут желаемый эффект, потому как чловек полезет за документами,

нажмет кнопку, и получится взрыв",- также сказал Алексей Розуван.