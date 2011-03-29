В России будут введены степени террористической угрозы
29 марта 2011, 07:12 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
В самое ближайшее время в Государственной Думе будет рассматриваться Закон о введении степеней террористической угрозы. Об этом заявил заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза
Белоруссии и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью,
член Комитета Государственной Думы России по безопасности Алексей
Розуван на совместном заседании Комиссии Парламентского Собрания по
безопасности, обороне и борьбе с преступностью и профильных комитетов
(комиссий) палат Национального собрания РБ и Федерального Собрания РФ по
совершенствованию законодательства в сфере безопасности Союзного
государства.
По его словам, именоваться данные степени будут как повышенная, высокая
и критическая. В первом чтении данный законопроект был рассмотрен ранее,
через две же недели будет второе чтение.
Суть данного законопроекта, по словам Алексея Розувана- в том, что он-
рамочный, он дает право Президенту издать указ, который определит
обязанности всех органов исполнительной власти снизу доверху в отношении
того, что они должны делать на местах при введении той или иной степени
общественной опасности.
"Учитывая недавние события в Домодедово, появилось основание очень
серьезно подумать еще раз над тем, какие требования должны быть к
органам исполнительной власти (для предотвращения террористической
опасности- ред.)",- отметил парламентарий.
"Речь ведь идет сегодня не только об аэропортаж, о железнодорожных
вокзалах, а вообще о местах массового скпления людей",- добавил он.
"Меры предупредупреждения, когда речь идет о терроризме, должны быть
какие-то специальные. Ведь если подходить к человеку, представиться
"сержант Петров" и потребовать предъявить документы, то не всегда будет
достигнут желаемый эффект, потому как чловек полезет за документами,
нажмет кнопку, и получится взрыв",- также сказал Алексей Розуван.