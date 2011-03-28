Правозащитники о передаче "Пусть говорят": "Из трагедии детей сделали шоу"
28 марта 2011, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]
Правозащитники обратились к гендиректору Первого канала с открытым письмом. Поводом для него стала программа Андрея Малахова "Пусть говорят", посвященная детям-инвалидам.
По их словам, ведущий Андрей Малахов настойчиво игнорировал любые попытки говорить о положении детей в интернатах, зато активно поддерживал стычки с взаимными оскорблениями и переходом на личности, сообщает "Эхо Москвы".
Программа была посвящена конфликту волонтеров и администрации Дома-интерната для детей с нарушениями в развитии. Письмо специалистов размещено на сайте «Деловой Петербург». В своём обращении участники передачи признаются, теперь им стыдно за то, что из трагедии детей пытаются сделать шоу, и требуют сделать новую передачу, в которой будут действительно освещены все проблемы больных детей.
Реакции Первого канала на открытое письмо пока не последовало.