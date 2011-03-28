В Химках жестоко избит журналист Виталий Кузьмин

В Химках жестоко избит журналист химкинского оппозиционного издания "Гражданское согласие" Виталий Кузьмин, об этом сообщил Игорь Белоусов, главный редактор химкинской газеты "Химки – наш дом".



По словам Игоря Белоусова, инцидент произошел 21 марта. "Мы только сегодня узнали об этом. Его избили около его подъезда. Били по голове битами, арматурой, как обычно у нас это происходит. У него сотрясение мозга. Но он еще успел руками голову прикрыть, поэтому у него еще фаланги пальцев сломаны", - цитирует слова журналиста Газета.ру.



Избитый неизвестными Виталий Кузьмин считает, что нападение "не связано с политикой. Мне бы хотелось так утверждать. Но это никак не относится к моей работе, я уверен. Я даже знаю, кто на меня напал. Это касается моих личных дел, о которых я не хотел бы рассказывать".