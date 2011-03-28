Задержаны похитители радиоактивных отходов из Чернобыля

На Украине задержаны злоумышленники, похитившие из захоронения радиоактивных отходов из Чернобыля трубы из медно-никелево-железного сплава общим весом 3,4 тонны.



Как сообщает пресс-группа прокуратуры Киевской области, в июне-сентябре 2010 г. злоумышленники похитили трубы, хранившиеся в пункте захоронения радиоактивно загрязненных отходов "Буряковка" государственного специализированного предприятия по обращению с радиоактивными отходами и дезактивации "Комплекс".



Следственное управление главного управления МВД Украины в Киевской области возбудило уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: похищение радиоактивных материалов, незаконное обращение с такими материалами и их перемещение за пределы зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, что могло создать опасность для людей.