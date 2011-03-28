На аэрофестивале в Ульяновске ждут Траволту

Организаторы первого Международного авиатранспортного форума, который пройдет в Ульяновске 22-23 апреля, пригласили на него знаменитого голливудского актера Джона Траволту.



В адрес актера уже выслано официальное приглашение. Ответ должен последовать в течение ближайших двух недель. В Ульяновске рассчитывают на то, что Траволта, в случае согласия, прилетит на собственном самолете, сообщает радио "Маяк".



В прошлом году актер уже прилетал в Москву за штурвалом своего "Боинга".